Policía llamó cochina a enfermera por llevar uniforme y le pidió mostrar qué ropa usaba en la clínica

Catalina Muñoz, una enfermera jefe, contó que acababa de salir de trabajar cuando un uniformado le hizo detener su carro en el norte de Bogotá.

Según la mujer, el policía le dijo “usted no puede salir así uniformada a la calle, la voy a denunciar en la Secretaría de Salud”, a lo que ella contestó que llevaba puesto su uniforme de cambio.

“Él me siguió acusando, diciéndome que no podía estar uniformada, que éramos unos cochinos por salir con uniforme por la ciudad a contaminar con el virus, que me iba a denunciar ante la Secretaría de Salud porque salí con uniforme, que tenía que ir a rendir cuentas. Que en estos días me estaban llamando para rendir descargos”, relató la enfermera.

Ella intentó grabar un video con su celular, pero como le pidió los papeles tuvo que detener la imagen para mostrarle el RUNT que había descargado en su teléfono.

Incluso la obligó a bajar del carro para que le mostrara cuál era el uniforme que suele usar en la clínica y hasta tuvo que hacer una videollamada a su esposo para mostrarle en el clóset lo que se ponía en el lugar de trabajo.

La Policía informó que investiga la denuncia para imponer las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.