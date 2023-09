Policía recibió un tiro en la cabeza en medio de operativo contra bandas delincuenciales en Bogotá

Un policía permanece bajo pronóstico reservado en la Clínica Marly tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un operativo contra bandas delincuenciales que tienen azotado el barrio El Paraíso, en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.



El coronel Germán Gómez, comandante de la zona 19, manifestó que uniformados irrumpieron en la zona y lograron la captura de cuatro delincuentes y la incautación de igual número de armas. La situación transcurría con normalidad cuando un sujeto con actitud sospechosa apareció en la escena.

El hombre “esgrime un arma y arremete contra la integridad de nuestros uniformados, quienes reciben estos impactos. Gracias a los elementos de protección uno de nuestros uniformados sale ileso, pero el otro se encuentra en la Clínica Marly”.

El criminal que los atacó, aunque resultó herido, logró escapar.

El comandante de Ciudad Bolívar afirma que estos planes de intervención son un mensaje frente al delito. “Una admiración total a nuestros policías por ese trabajo tan proactivo”, expresó.

Habló vendedor al que le dispararon en el rostro en medio de robo en Bogotá

El trabajador de un local de comidas rápidas que recibió un disparo en la cara en medio de un hurto dijo que está "vivo de milagro". Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves 7 de septiembre en un establecimiento ubicado cerca del parque Lourdes y las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo varios sujetos en moto llegaron a intimidar a los comensales del lugar, que da hacia la calle.

Luego de quitarles sus pertenencias a quienes estaban comiendo en el local, uno de los ladrones le apunta a los trabajadores del sitio. Mientras les exigen que les entreguen el producido, uno de los empleados, Fredy Rodríguez, reacciona tratando de lanzarle cosas para desarmarlo, pero en cuestión de segundos el delincuente termina activando el arma.

“Yo de pronto dije ‘pues no me voy a dejar’, pero fue mala reacción, porque hubiera sido peor esto”, reconoció Fredy Rodríguez, en entrevista con Blu Radio. Comentó también que aún no tiene claro si se trató de un arma de fuego o una de traumática, sin embargo, resultó lesionado en la cara.

El vendedor destacó que está vivo de milagro y hoy “agradeciéndole a Dios y a la Virgen” que este robo en Bogotá no terminó en tragedia, aunque no sabe si volverá a su trabajo en este local “por seguridad”.

Sobre los delincuentes, Elsa García, pareja sentimental de la víctima, contó que cuando al cocinero “lo están sacando del local, la Policía llega, y como que se va detrás de los ladrones, pero no sabemos más".