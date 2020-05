Policía se disculpó con el anciano agredido por patrulleros en pleno centro de Bogotá

El comandante de Bogotá fue hasta la casa de don Néstor Oviedo y reconoció que sus hombres se equivocaron. Los agentes implicados fueron separados del cargo.

“Es un deber de caballeros, cuando nos equivocamos, reconocerlo, y en este caso la Policía trabaja para ganar confianza con nuestra comunidad, y si nos equivocamos, corregimos y lo aceptamos. Y también somos implacables si cometemos algún error, con las personas que lo hayan hecho, para que sean sancionadas”, declaró el general Óscar Gómez Heredia al rechazar lo que hicieron tres de sus uniformados.

El incidente se registró el miércoles en la Plaza de la Mariposa, en el centro de Bogotá.

Según don Néstor, que vende dulces en la calle, “iba caminando y el agente me empujó y me volteó el carrito y me pegó en la cara un puño, las gafas se me perdieron y la mercancía”.

Un video que se hizo viral en redes mostró cómo tres agentes al parecer se excedieron en el uso de la fuerza y esposaron al anciano.

El hecho fue rechazado por la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, que recalcó que “ese no es un comportamiento que esté a las alturas de las circunstancias de quienes llevan el uniforme de la patria y todos expresamos nuestra solidaridad con la persona que sufrió ese mal comportamiento”.

El comandante de la Policía de Bogotá fue hasta la casa del anciano, en el sur de Bogotá, para disculparse personalmente por lo sucedido.

“Estábamos cumpliendo nuestro trabajo, pero no era la forma de hacer ese procedimiento. Por eso le pido excusas en nombre de todos los policías, por eso venimos a acompañarlo y a decirle que nos equivocamos”, le expresó.

A los uniformados se les abrió una investigación disciplinaria.