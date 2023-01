Policías rompen vidrios a conductores que hacían piques y se arma tremenda polémica

En redes sociales, denuncian que los uniformados llegaron en “malos términos” y agrediendo. Autoridades se defendieron.

Para la Policía de Tránsito, ante la respuesta negativa a una orden de detener un vehículo, la alternativa que sigue es utilizar la fuerza.

“Es preferible romperle los vidrios a ese vehículo para que la persona descienda. ¿Por qué no desciende si no deben nada? ¿Por qué temen y no hacen caso a la autoridad?”, dice el coronel Rodolfo Carrero, comandante Policía de Tránsito de Bogotá.

Expertos sostienen que se volvió normal no hacerle caso a la autoridad.

En lo que va de 2018, 5 policías han resultado heridos en medio de operativos contra piques ilegales. Además, se han impuesto 260 comparendos y 77 vehículos han sido inmovilizados.

