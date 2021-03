“Política de seguridad de Claudia López es un total fracaso”: Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán , el concejal que lidera la oposición en ese recinto, no se abstuvo de criticar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , por sus recientes declaraciones en las que atribuye a una minoría de venezolanos por la inseguridad en la capital tras las balaceras como la que terminó con la vida del patrullero Edwin Caro .

El político habló junto a su colega del partido Liberal Samir Abisambra en Noticias Caracol sobre la situación y de la carta en la que le piden que se retracte.

“Creemos que la alcaldesa tiene una práctica sistemática de señalar la nacionalidad de quien comete un delito y eso lo hace de manera equivocada. Primero, porque las cifras no sustentan lo que ella está argumentando. La Secretaría de Seguridad dijo a El Tiempo que de cada 100 delitos que se cometen en Bogotá, dos los cometen venezolanos”, argumentó Galán.

“No estoy diciendo que no haya venezolanos que cometan delitos, sí los hay, pero señalar la nacionalidad lleva a una generalización afecta a toda una población. Y logra el objetivo de la alcaldesa, que es evadir su responsabilidad. Estamos hablando de si los venezolanos cometen o no delitos, si hay o no xenofobia y no de que la política de seguridad de Claudia López es un total fracaso”, dijo Galán.

El concejal cuestionó las cifras de seguridad de 2020 presentadas por la Alcaldía porque, aseguró, la población estuvo confinada.

Al respecto, López respondió: “No caigamos en la hipocresía, invito a los concejales a que en vez de estar en Zoom, vayan a los barrios, hablen con la gente, resulta que ahora los colombianos bien fregados que estamos, aquejados por una situación de desempleo y seguridad que ha generado la pandemia, nos van a insultar y decir xenófobos cuando denunciamos una situación real que está pasando”.

“Claudia López ha demostrado que es populista y que está apelando a estrategias como las de Trump (…) La forma como ella aborda el tema, como emite su discurso, es xenófobo y no resuelve el problema (de seguridad)”, reiteró Galán.

Abisambra pidió a la alcaldesa reconocer que se equivocó. Por eso, el Concejo pidió a la mandataria que se retracte de lo que dijo.