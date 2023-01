Por alerta ambiental en Bogotá, pico y placa todo el día entre semana y restricción el fin de semana

Los números pares no podrán circular los sábados de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. y los impares, los domingos de 6:30 a.m. a 3:00 p.m. Medida también cobija a motos.

En días laborales se aplicará de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.

La restricción empieza a regir este sábado, 16 de febrero, y aplicará en toda la ciudad. Autoridades determinarán la otra semana si bajó la contaminación para así fijar una fecha de desmonte de la determinación.

El transporte de carga de más de dos toneladas tendrá restricción en el polígono de alerta naranja, de 6:00 a.m. a 7:30 p.m. con las siguientes excepciones:

1. Vehículos de emergencia.

2. Vehículos de valores, los de alimentos perecederos, animales vivos, flores y gases medicinales.

3. Vehículos de operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios en servicio.



Sigue #EnVivo rueda de prensa sobre calidad del aire en Bogotá con miembros de la Administración Distrital. https://t.co/4RAEIpFPgc — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 15, 2019

Estas medidas aplican luego de que fuera declarada la alerta amarilla por contaminación ambiental. En el suroccidente de la capital la alerta se elevó a naranja.

Según el alcalde encargado de Bogotá, Raúl Buitrago, estas medidas responden a la emergencia que se presenta en la capital de Colombia y que obedece a lo que llamó "una situación meteorológica atípica".

“Los invitamos a que sean participativos y nos colabores específicamente para garantizar que la calidad del aire mejore y podamos retornar rápidamente a la normalidad”, señaló Buitrago.