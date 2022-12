Por celos, esposo de vendedora habría atentado contra propietario de carnicería

El hombre lo acusó de estar involucrado sentimentalmente con su compañera, afirma familia de la víctima.

Un video muestra cómo el supuesto agresor, un hombre con casco, rondaba el establecimiento de Eduar Hernández, de 35 años y quien tiene ahora alojada una bala en la cabeza.

Mayerly Hernández, hermana del comerciante atacado, sostiene que la víctima "lo único que le ha permitido a la señora es que ella entre a la fama, se bañe las manos y le dé agua (…) No podemos creer que una persona ataque a otra simplemente por una simple sospecha, y así fuera real este caso no se justifica, nosotros como familia nos sentimos amenazados".

La Policía no se ha pronunciado al respecto.