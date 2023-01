Por considerarlo improvisado, Procuraduría pide suspender proyecto de Transmilenio por la Séptima

Emitió un concepto negativo y solicitó una “medida cautelar de urgencia que impida perjuicios irremediables”. Ya se había pronunciado en ese mismo sentido.

Y agregó: "Nos encontramos ante un proyecto que denota improvisación en muchos aspectos y que parece lanzarse a su desarrollo solo con el afán de comprometer una cantidad enorme de dinero, en espera de que por el camino se vayan resolviendo los obstáculos, lo que no puede ser de recibo por esta sociedad que está cansada de ver la no optimización de los recursos públicos”.

Ante este pronunciamiento de la Procuraduría, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que todavía no han sido notificados.

Transmilenio por la Séptima estaba listo para licitarse en mayo, pero fue suspendido tras una solicitud anterior del Ministerio Público.

