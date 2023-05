Por declaraciones sobre feminicidio de Érika Aponte, cuestionan a autoridades de Soacha

Luego del feminicidio de Érika Aponte Lugo en el centro comercial Unicentro, justo el Día de la Madre, se conoció que ella había sido cobijada con medidas de protección provisionales tras denunciar el pasado jueves 11 de mayo la situación de violencia que enfrentaba a manos de su expareja Cristian Camilo Rincón.

Al respecto, el alcalde (e) de Soacha, Alejandro López Torres, dijo que ellos le brindaron la protección, pero que la Policía Metropolitana de Bogotá también debió haber sido notificada para que la cuidara en su trabajo.

“La ruta de atención se prestó. Los hechos dicen que el crimen se cometió en Bogotá, no en Soacha. El 11 de mayo llega, precisamente, una medida de protección desde la comisaría de Teusaquillo informando al comando de Policía Metropolitana de Soacha, aquí se le presta (protección) cuando la víctima estaba aquí en su residencia, pero en ningún momento nosotros evidenciamos que hayan oficiado a la Policía Metropolitana de Bogotá para que en Unicentro le hubieran prestado la medida de protección. Aquí nosotros hemos prestado toda la medida de protección, pero ella estaba en Bogotá”, aseguró Alejandro López Torres.

De acuerdo con el funcionario, “los cuadrantes estaban asistiendo allá (a la casa donde vivía Érika Aponte), había unas rondas, precisamente, están las instrucciones que se dio desde el comando y desde el cuadrante para que se prestara esta medida y se hicieran todas las medidas de protección con Policía Metropolitana”.

Por su parte, Ana Lucía López, secretaria de Desarrollo Social de Soacha, indicó que la línea Púrpura es de carácter nacional y cuando Érika Aponte Lugo se comunicó, al parecer, lo hizo desde Bogotá y no desde Soacha.

“Lo importante es que conozcan que esa línea no la manejamos nosotros, la línea es nacional. Son las entidades nacionales las que, una vez uno llama a esa línea, detectan de qué ciudad está llamando. Seguramente la señora llamó de Bogotá y la línea activada es la línea púrpura de Bogotá, porque no llamó desde Soacha, por eso aquí nosotros no la activamos”, aseguró la funcionaria.

“Yo no tengo ningún tipo de acción de la señora en nuestra Secretaría de Desarrollo. Ella no denunció a nosotros, lo que evidenciamos fue que ella denunció en Bogotá”, agregó López.

Nuevamente, queda en entredicho la acción de las autoridades con miras a proteger a las mujeres de ser víctima de violencias y feminicidios.