Por disturbios y bloqueos, usuarios de Transmilenio tuvieron que caminar a sus casas

Aunque centrales se reunieron de forma pacífica, encuentro terminó con intervención del Esmad. “Todo sea por el paro”, indicaron algunos caminantes.

Las movilizaciones programadas por el comité del paro para este martes terminaron en mayoría con normalidad.

Sin embargo, en la Universidad Nacional hubo enfrentamientos entre el Esmad y algunos manifestantes que bloquearon la carrera 30 , motivo por el que centenares de personas tuvieron que llegar a sus casas caminando en plena hora pico.

Algunos ciudadanos resultaron afectados por los gases lacrimógenos y tuvieron que ser atendidos por los gestores de convivencia.

“Vengo caminando desde Plaza Central por todas Las Américas y ahorita por la 30, pero quiero decir que no me molesta caminar”, “Yo voy para Suba y no he podido coger transporte, pero pues igual todo sea por el paro. Si me toca caminar, camino”, indicaron algunas usuarias.

El norte de Bogotá tampoco se salvó de este bloqueó y muchas personas también tuvieron que bajarse del sistema masivo a la altura de la calle 92.

En el Centro de Memoria Histórica, las centrales de trabajadores realizaron manifestaciones pacíficas por el Día Internacional de los Derechos Humanos. No obstantes, el Esmad intervino cuando protestantes bloquearon la calle 26. La normalidad se reestableció finalmente.