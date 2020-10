Por drama de padre venezolano, descubren a presunto violador en serie en Bogotá

Luego de perder su empleo, a causa de la pandemia del COVID-19, un migrante venezolano se vio obligado a dejar a su pequeño hijo en un inquilinato del barrio Galán, en el sur de Bogotá, donde el menor fue víctima de abuso sexual. Pero este caso era solo la punta del iceberg que escondía a un presunto violador en serie.

“Me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y no pude pagar mi arriendo y por ello nos desalojaron del apartamento. Dejé a mi hijo en casa de esa señora para que me lo cuidara, para que no estuviera en la calle, para que no pasara frío”, relata el hombre.

Pero dos semanas después de que él recorriera las calles en busca de sustento, se enteró de lo peor: su pequeño estaba siendo abusado por el hijo de la dueña del inquilinato.

“El padre de este menor tuvo acceso a un video suministrado por otro huésped del inquilinato donde residían, en este material probatorio se evidencian los vejámenes que este individuo cometía con el menor de edad”, asegura el coronel Diego Rosero, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Tras un allanamiento donde se encontraron prendas de vestir, computadores y celulares con material digital, se evidenció que hay al menos otros siete menores entre los 5 y los 7 años que también fueron abusados por el señalado violador, de 21 años.

Este fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.

Publicidad

Al niño lo rescataron y dejaron bajo protección de su padre, quien tiene claro que jamás se volverá a separar de él.

“Por favor, no los dejen con nadie. Así digan que tienen confianza, así tengan que dormir y vivir con ellos en la calle, el tiempo que necesiten, háganlo. No se lo dejen a ninguna persona”, manifiesta el papá

Según cifras de la Policía Nacional, en lo corrido del año se han instaurado 14.823 denuncias por delitos que afectan la integridad y formación sexual de niños niñas y adolescentes y se ha logrado la captura de 2.517 personas responsables.