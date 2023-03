Por eventual incumplimiento, Empresa Metro Bogotá podría sancionar a consorcio chino

La Empresa Metro Bogotá podría sancionar al consorcio chino por un eventual incumplimiento en la entrega de los diseños de ingeniería de detalle de la primera línea del metro de la capital de la República .

El gerente general de la Empresa Metro Bogotá, Leonidas Narváez, advirtió que el jueves 30 de marzo de 2023 vence el plazo para entregar dichos diseños y que las evaluaciones e interventorías realizadas concluyeron que el documento no estaría listo para la fecha pactada.

“Nuevamente, estamos seguros de que se incumplirá con este plazo, por lo cual se debe otorgar un plazo de cura, que en caso de incumplirse podría terminar en la apertura de un proceso de incumplimiento. Esta situación, que está contemplada en el contrato, la daremos a conocer públicamente en los próximos días”, indicó Narváez.

Por lo anterior, si no se cumple con lo estipulado, en los próximos días se definirá si se impone una multa en contra del consorcio chino.

La Empresa Metro Bogotá aclaró que el contrato tiene un avance del 19% y que “las obras que se adelantan en este momento cuentan con la ingeniería de detalle no objetada”. En ese sentido, de acuerdo con la compañía, lo que falta por entregar son detalles en planos y documentos técnicos, que, según la interventoría, causan incertidumbre.

“El hecho de que se requieran unos días más para que el concesionario resuelva observaciones técnicas puntuales no quiere decir que no estemos ejecutando obra, o que no hay diseños de detalle. De hecho, los temas que se están evaluando en la práctica se ejecutarán en dos o tres años y por eso estamos analizando las opciones que están consignadas en el contrato”, concluyó el gerente de la Empresa Metro Bogotá.

De acuerdo con la EMB, los diseños de ingeniería de detalle se encuentran "agrupados en 5 grandes capítulos: corredor vial (viaducto), estaciones Metro, estaciones Transmilenio, edificios patio taller y sistema metro ferroviario, que conforman 315 entregables".

"De estos, 51, que corresponden al 16%, ya cuentan con la No Objeción por parte de la interventoría; 119 (el 38%) están en poder del concesionario resolviendo observaciones y los 145 restantes (el 46 %) están en poder de la interventoría que adelanta la respectiva revisión para otorgarles la respectiva No Objeción si procede", detalló la Empresa Metro de Bogotá.



