Un conductor no logró evadir un hueco en Bogotá, que no solo lo dejó herido e incapacitado, sino que partió en dos la moto en la que se transportaba hacia las once de la noche, cerca del centro comercial Laguna en el barrio Villamaría, en la localidad de Suba.

La secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, afirma que el “ejercicio de plan de huecos ha sido bastante efectivo para las localidades de Bogotá”, pero los habitantes del sector denuncian que hasta ahora “no les han puesto cuidado”.

Publicidad

Añaden que por el sector transitan buses del SITP y su peso hace que este hueco en Bogotá y otros aumenten.