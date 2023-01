Por imprudencias en las vías, 238 peatones fallecieron en Bogotá el año pasado

Otros 4.105 resultaron lesionados por situaciones como no utilizar los puentes peatonales o pasarse los semáforos en rojo.

Según las cifras, el 50% de los muertos en la capital por accidentes de tránsito fueron transeúntes.

Precisamente esta madrugada un anciano de 80 años que intentaba cruzar la avenida Boyacá perdió la vida al ser impactado por una motocicleta. Aunque el vehículo pudo haber transitado con exceso de velocidad, el hombre atravesó por donde no debía.

Adulto mayor murió en Bogotá tras ser arrollado por una motocicleta Según las autoridades, una persona atropellada a 60 km/hora tiene el 80% de probabilidad de morir, por eso se recomienda cruzar por los pasos seguros, utilizar los puentes peatonales, no colarse en Transmilenio y respetar los semáforos cuando estén en rojo.