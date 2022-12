No era la primera vez que la mujer encerraba a la menor, mientras se iba a trabajar a un bar, afirman vecinos en Fontibón.

Aunque la niña se encontraba bien de salud, Policía advirtió que no se encuentra estudiando. Quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ricardo Ruidíaz, director de la Fundación Rompecabezas, reveló que en 2016 se registraron 30 casos de maltrato infantil diarios y que las cifras en 2017 no son alentadoras.