Por negarse a pagar extorsión, desprestigian con panfletos a humilde madre

“Cuidado con esta perr!#. La HP trabaja con brujería”, dicen volantes que delincuentes distribuyeron en el sur de Bogotá porque la mujer no les dio $100.000.

“Empezaron con una llamada, exigiéndonos plata por el hecho de tener una casa arrendada, fue lo que inicialmente sucedió”, relató el hijo de la señora.

Los panfletos fueron dejados en cada esquina y poste del barrio Diana Turbay y debajo de las puertas de las casas.

“Dicen un poco de barbaridades sobre mi madre, cosas que no son reales, queremos informar que no son cosas que haga mi mamá porque somos una familia humilde que no tenemos nada que ver con brujerías, no dañamos hogares, nada de eso como dicen los panfletos”, señaló el joven.

Los volantes tienen el siguiente contenido:

¡ATENCIÓN, CUÍDESE!

Cuidado con esta perra. ¡La HP trabaja con BRUJERÍA! Manda a matar al que quiera y como quiera. Liga, enamora al que se le da la gana, daña relaciones, persigue hombres, le hace daño y maldad al que se le atraviese en el camino.

Dice creer en Dios, pero hace pactos con el diablo, cuidado.

El caso ya lo tiene la Fiscalía, que con las cámaras de seguridad intenta identificar a los responsables.