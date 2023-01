Por procedimiento estético con biopolímeros, miembro de comunidad LGBTI estuvo 4 días en coma

Sofía López recurrió a un establecimiento clandestino para realizarse una cirugía de aumento de senos. Nunca imaginó que por poco le costaría la vida.

“Ella llega en condiciones bastante graves con una infección local en el tórax, que requirió manejo quirúrgico inmediato”, aseguró el doctor César Barrera, cirujano plástico de Subred Sur de la Secretaría de Salud.

Según la víctima, fue una amiga la que le realizó el procedimiento y contó con su consentimiento.

Sofía aún continúa hospitalizada en el Hospital El Tunal y asegura que “la cicatriz que me queda, siempre me va a recordar el mal paso que di”.

Secretaria de Salud de Bogotá informó que en lo corrido de 2018 aumentó, en casi el doble, el número de casos de víctimas de biopolímeros por malos procedimientos estéticos.

También señala que, de enero a junio, se han registrado 12 casos de personas que quedaron en estado crítico por este tipo de intervenciones, principalmente por el uso de productos no autorizados.

