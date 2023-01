¿Por qué a joven que se accidentó en vía al norte de Bogotá lo atendieron en el sur de la ciudad?

El motociclista de 27 años sufrió una caída en la carretera de Sesquilé-Guatavita, a 60 minutos de la capital. Estuvo más de tres horas en la ambulancia.

La familia de Camilo Andrés García aún no entiende por qué el joven no recibió atención médica donde inicialmente dijeron que lo iban a llevar.

Según Amparo Prieto, tía de la víctima, recibió una llamada de una mujer que trabajaba con la ambulancia donde fue trasladado su sobrino.

“Me dijo que había sido trasladado a la clínica de Sesquilé, que necesitaba un hospital de tercer nivel y lo iban a traer a la Clínica de la Sabana”, fue que la joven le informó.

Sin embargo, al llegar al centro hospitalario no encontraron a Camilo Andrés.

“Nos dijeron que la ambulancia ni siquiera había entrado y llamé a la niña de la ambulancia y me dijo que allá no lo habían recibido. Que iban para la clínica Medical de Kennedy”, relató.

Margarita Prieto, madre del joven, que sufrió fractura de fémur, dice que no entiende “por qué estando la clínica en Chía, estando la Santa Fe, estando la Country y muchas clínicas en medio del camino llegó a ese sitio”.

Según el Ministerio de Salud, existen redes del departamento, públicas y privadas, para que el paciente sea atendido, y que es el centro regulador de urgencias quien informa y desplaza al personal médico.

Incluso, en Bogotá se monitorea a través de GPS a las ambulancias para alertarlas sobre una emergencia e indicarles a qué clínica va a ser llevado el paciente.

La Superintendencia Nacional de Salud inició las acciones correspondientes para establecer cuáles son las competencias de inspección y vigilancia que en su momento activó la Secretaría de Salud departamental para el desplazamiento del paciente.