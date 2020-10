¿Por qué el alcalde de Soacha no quiere que la minga indígena ingrese a su municipio?

El alcalde de Soacha le envío a Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una carta para solicitarle consideración, respeto y comprensión para que la minga indígena no ingrese a este municipio de Cundinamarca en su camino hacia Bogotá .

En la misiva firmada por Juan Carlos Saldarriaga se señala que, pese a que no hay un pedido formal por parte de organizadores de la minga para el ingreso al municipio, le solicita que, desde Fusagasugá - directo y sin escalas - lleguen a Bogotá.

“Quiero pedirle que considere no hacer una parada adicional en un municipio al que su presencia pondría en grave riesgo dadas las condiciones de salud, seguridad y orden público que vivimos”, solicita.

Hace referencia principalmente a las razones de bioseguridad, pues ya son cerca de 12 mil los casos de COVID reportados y, según el mandatario, el subregistro puede llegar incluso al 80%.

“Respetamos su cultura y entendemos que sus tradiciones involucran medidas diferentes a las nuestras para controlar la pandemia, frente a lo cual espero entienda y respete las nuestras, toda vez que las suyas no ven inconveniente en concentrarse masivamente y consideran que hay un tratamiento botánico para el virus, aspecto que en nuestra cultura y creencias no existe y se oponen a la forma en que venimos luchando”, señala el documento.

En otro aparte de la carta el alcalde también expone razones de seguridad y orden público: “hay personas en nuestro municipio que se encuentran de acuerdo con su presencia, con su forma de protestar y con su llegada, pero también otras que no, lo que genera discordias y la posibilidad de situaciones de orden público difíciles de controlar y que fácilmente pueden ser aprovechadas por grupos al margen de la ley o delincuenciales. Le pedimos asuma una posición responsable y no nos ponga en riesgo”.

Camino al municipio de Fusagasugá, el consejero mayor del CRIC le respondió al alcalde.

“Cuando les comenté que no había la posibilidad de espacios amplios en Soacha, las autoridades dijeron que continuáramos directo a Bogotá, pues uno hace dos lecturas: una es que no tiene plata o está asustado, o simplemente no quiere atender la minga”, dijo Hermes Pete.

También explicó por qué escogieron este municipio para penúltima parada: “Pues porque no tenemos afán, la idea es ir avanzando suave y dándole tiempo al gobierno que lo piense, lo analice. Como ya dijimos en la ciudad de Cali, cuando arrancamos, nuestro destino es Bogotá. Si el presidente no atiende en el mismo patio de la casa para nosotros no es problema, porque suficientes argumentos tenemos para continuar con la lucha”.