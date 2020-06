¿Por qué frenaron las fotomultas para carros particulares y motos en Bogotá?

Quienes sean captados por cámaras de fotodetección en Bogotá no tendrán comparendo ni multa, pero sí recibirán un aviso informativo que no genera cobro, "diciéndole que cometió una infracción, pero no es un comparendo, es un aviso pedagógico para que todos estemos al tanto de lo que sucede en las vías”, explicó Leonardo Vásquez, subsecretario de gestión de la Secretaría de Movilidad.

¿Pero qué pasará con aquellos conductores que cometieron una infracción, como pasarse un semáforo en rojo o exceder los límites de velocidad?

"Deben realizar el trámite ante cada una de las secretarías de los municipios para impugnar en caso de que lo crean procedente", precisó Camilo Pabón, superintendente de Transporte.

El funcionario informó que actualmente lleva adelante "39 averiguaciones preliminares, algunas en la costa y otras en el centro del país, en Soacha y Bogotá y otros municipios. En el caso de Bogotá se ha hecho una serie de requerimientos por las denuncias de los ciudadanos y estamos revisando cómo están operando, cuáles puntos y con qué señalización".

Pero la Superintendencia adelanta investigaciones en otras seis regiones, Medellín, Envigado, Bello, Cali, Sabaneta y Arjona, porque “presuntamente estarían usando puntos no autorizados por el Estado" para las fotomultas.

De establecer las irregularidades, estos municipios y ciudades pueden ser multadas hasta con 700 salarios mínimos.

Le puede interesar: