¿Por qué la Universidad Nacional ascendió a docente señalado de acoso a una estudiante?

Con video en mano, Lizeth Sanabria reveló los tratos del hombre, que ahora goza del título de profesor titular.

Hace 11 meses la mujer reveló que el maestro de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional la acosó sexualmente en medio de una asesoría de su tesis de maestría.

Publicidad

“Todo se salió de control cuando él empezó a tocarme. En un momento, en un laboratorio de Física, me metió allá… me tocó los senos, me besaba, me decía que él me iba a ayudar mucho”, declaró Lizeth, quien añade que dos compañeras también hicieron denuncias similares.

“Me abraza, me coge la cola”: estudiante de la U. Nacional denuncia acoso por parte de profesor En su momento, la Universidad Nacional señaló que se le iniciaría un trámite disciplinario al docente, sin embargo, la denunciante asegura que meses después de hacer pública la denuncia el hombre fue ascendido.

Ante este caso, la universidad publicó un comunicado en el que señala que la titularidad del profesor fue aprobada dos días antes de conocer las denuncias.

"Para garantizar el debido proceso, La Universidad se abstiene de pronunciarse sobre los hechos que motivan la investigación disciplinaria en contra del profesor hasta que quede debidamente ejecutoriada la decisión que culmine el proceso que se adelanta", señala el documento.

Publicidad

Según las cifras de la Fiscalía, al día, en promedio, seis personas denuncian ser víctimas de diferentes tipos de acosos sexual.