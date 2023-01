¿Por qué los taxistas se niegan aceptar transición del taxímetro a la tableta?

A nueve días de que entre en funcionamiento esta medida, conductores y secretaría de Movilidad siguen enfrentados.

"Aquí en este momento hay unos 3.000 taxis, ninguno tiene la tablet y nadie tiene esa vaina. En las empresas no saben nada de eso todavía", asegura Juan Carlos López, taxista.

Otros dicen que, con el sistema de tabletas, los usuarios tienen que dar la dirección exacta y no pueden escoger la ruta.

Hugo Ospina, representante de algunos taxistas, afirma que no existen garantías para que el gremio acepte el cambio.

Añade, además, que la Superintendencia de Industria y Comercio les dio “dos años de plazo a todos los taxistas para cambiar los taxímetros".

Como varios conductores se rehúsan a las tabletas, optaron por los nuevos taxímetros que entregan recibos a los pasajeros. Es un tiquete con datos como tarifa, empresa, nombre de conductor, entre otros.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo aseguró que ya todo está listo para que la medida entre en vigencia.

“El tema de las aplicaciones viene desde el Ministerio de Transporte desde el año 2014-2015 donde se plantea la necesidad de usar ese tipo de mecanismos, tabletas, celulares, aplicaciones, para el cálculo de la tarifa”, sostuvo.

De los más de 50.000 taxis que tiene la ciudad, 22.741 ya están habilitados para la transformación a taxis inteligentes.

Más sobre esta noticia:

