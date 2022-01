¿Por qué no le imputaron el delito de tortura a Yhonier Leal?

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que Yhonier Leal tomó un cuchillo de la cocina y mató a su mamá, Marleny Hernández. Luego, con la misma arma, atacó repetidamente a su hermano, a quien obligó a escribir una carta en la que indicaba en manos de quién quedaba su herencia.

A la luz de estos hechos cabe la pregunta de por qué no le imputaron el cargo de tortura a Yhonier Leal. Esta fue la explicación de la vicefiscal Martha Janeth Mancera: “Con sus acciones, Yhonier Leal habría podido generar dos situaciones. La primera, homicidio agravado, por la sevicia, que puede ser muy similar al de la tortura, pero no tiene el ingrediente normativo (...) nosotros no tenemos elementos materiales probatorios”.

Añadió la vicefiscal un asunto importante: “Este es un hecho evidentemente basado en lo financiero. Es decir, al momento de morir la mamá, pues obviamente es un heredero menos. Recuerden que él (Yhonier) en todos los espacios dijo dos cosas que fueron fundamentales: ‘es que yo voy a manejar los bienes’ y que de los elementos, la herencia iba a ser para los sobrinos y para él”.

En síntesis, “el número de lesiones no es el que le da el agravante de tortura”.

“Muchos confunden el número de heridas en el cuerpo con la finalidad. El ingrediente normativo tiene unos fines, los fines fueron para que hiciera una carta. Este es un homicidio basado en el móvil financiero”, puntualizó.