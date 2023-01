¿Por qué quedó libre ‘el Bizco’ y cuánto dinero le costó a la Policía capturarlo?

El temido rompevidrios no duró ni un día en manos de las autoridades porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía para reparar a una víctima.

A la indignante libertad de alias ‘el Bizco’ se suma que la Policía advierte que el fiscal encargado del caso no tuvo en cuenta ni las denuncias ni los testimonios de las mujeres víctimas del hombre, como tampoco los seguimientos y mucho menos las anotaciones por hurto que aparecen en el sistema.

Según conoció Noticias Caracol, en la URI de Usaquén, el fiscal escuchó la versión del señalado rompevidrios más buscado en Bogotá: este aceptó haber entrado al carro y robado $40.000 a una mujer que intentaba desvarar.

Entonces, el fiscal decidió aplicar un proceso penal abreviado en el que las partes llegaron a un acuerdo y el capturado se comprometió a reparar a su víctima. Por eso recuperó su libertad.

Además, el ente investigador argumentó que la determinación se tomó porque el sindicado, al momento del asalto, no ejerció ningún tipo de violencia contra su víctima, es decir, no la amenazó, no la agredió, no rompió el vidrio del carro para llevarse el dinero y tampoco tenía una orden de captura.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo que alias ‘el Bizco’ no pertenece a una banda rompevidrios y que las pruebas, que en ese momento aportaron los investigadores, no eran suficientes para buscar una medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.

Esta decisión no solo ha causado indignación entre la ciudadanía, sino que expertos piden hacer una revisión del tema. “Estamos esperando que pasen delitos más atroces, delitos agresivos para tomar medidas”, sostiene Jhon Jairo Morales, decano de Derecho de la Universidad Manuel Beltrán.

¿Esfuerzo en vano?

Según cifras oficiales, en operativos y seguimientos como el que dieron con la captura de ‘el Bizco’ se invierten cerca de $5.000.000 diarios. No obstante, para algunos conocedores del tema, en algunos casos la cifra es mayor.

Y sí, esos dineros salen de los bolsillos de los colombianos. Por eso, muchos hacen un llamado para que esta inversión se refleje en acciones efectivas contra los criminales y no se sienta en vano, como en el caso del rompevidrios.

Al descontento se agrega que víctimas que denunciaron a ‘el Bizco’ ahora temen por su seguridad y hacen responsable al Estado de lo que les suceda.

