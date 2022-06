¿Por qué revocaron libertad condicional a profesor señalado de abusar estudiantes del Marymount?

Mauricio Zambrano, profesor de educación física del colegio Marymount, en el norte de Bogotá, señalado de abusar estudiantes, había sido capturado el 9 de marzo, pero un día después, durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, un juez de garantías le otorgó la libertad condicional al considerar que la Fiscalía no había presentado elementos contundentes en su contra. Sin embargo, en las últimas horas un juez de segunda instancia revocó esta decisión.

El ente acusador investiga al docente Zambrano luego de varias denuncias hechas por estudiantes del plantel educativo sobre presuntos casos de acoso y abuso sexual que habría cometió el docente, como lo relató en su momento una de las presuntas víctimas, Laura Giraldo.

“Él me beso y tuvo tocamientos inapropiados en las instalaciones del colegio y en mi carro y me silencia y silencia mi palabra y me amenaza, que si digo algo, lo voy a meter a la cárcel, que si digo algo, le voy a tirar la vida”, contó Giraldo en Noticias Caracol.

El juez de segunda instancia escuchó los nuevos argumentos de la Fiscalía y tomó la decisión de revocar la libertad condicional que tenía Zambrano con la justificación de que era un peligro para la sociedad. De inmediato emitió una nueva orden de captura que las autoridades tendrán que hacer efectiva en las próximas horas.