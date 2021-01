Por qué se trasladan pacientes con COVID-19 a otras ciudades y cómo es el proceso

Ante la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá , 39 pacientes contagiados de coronavirus COVID-19 ya han sido trasladados a otras ciudades el país. Esta acción es coordinada en su totalidad por la EPS del hospitalizado.

Un integrante de la familia Hernández Pita ya hace parte de los ciudadanos que fueron remitidos a otra región desde la capital del país. Elizabeth Pita habló sobre el proceso que vivió su esposo.

“Infortunadamente llegó el virus a mi casa con mi esposo. Me preguntaron si estaba dispuesta a autorizar el traslado de mi esposo a Barranquilla, pues allá había una cama UCI y Bogotá estaba al tope. No me explicaron cómo sería el traslado ni nada. Yo autoricé porque era la vida de él”, manifestó Elizabeth.

Entre noviembre y enero, las UCI de Bogotá han recibido a 233 pacientes de otras regiones.

Las autoridades de Salud hablaron sobre cómo es la manera correcta en la que se debe adelantar este proceso que, si bien es vital, se debe explicar a profundidad antes de realizarlo.

“Le ofrecemos a los usuarios la posibilidad del traslado. Colombia tiene una red global y organizamos en centros reguladores de urgencias el proceso de referencia. Entonces, por ejemplo, un paciente de una clínica de Bogotá nos informa que autoriza el traslado”, expuso Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud.

Publicidad

Así funcionan las remisiones

Una vez el paciente autoriza el proceso, se busca el convenio y la disponibilidad de la cama UCI en la red que esté contratada.

“La EPS hace el proceso con la IPS del departamento en el que se va a trasladar. Tiene los contratos y convenios correspondientes. Reportamos al centro regulador y mientras ese proceso avanza se está consiguiendo el transporte terrestre o aéreo para llevarlo”, manifestó Moscoso.

El proceso de traslado de pacientes se seguirá adelantando para garantizar la atención y la vida de los mismos.