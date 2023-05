¿Por qué transitan tantos carros en calle residencial de Bogotá donde niña murió arrollada?

En una calle del barrio Palenque, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, una niña de 3 años murió tras ser arrollada por un carro particular. Los residentes de la zona denuncian que el flujo vehicular ha aumentado, lo que habría generado la tragedia.

“Una niña de 3 añitos que salió de la casa y en ese momento pues pasaba un carro y no sé si él no la vio o el conductor no alcanzó a disminuir la velocidad”, dijo Rodolfo Merchán sobre lo ocurrido.

El accidente se produjo cuando la menor de edad salió de su casa junto a su perro, se tropezó y terminó cayendo sobre la vía, lugar por donde pasaba un vehículo que terminó arrollándola.

“Todos los días se presentan esos riesgos acá por el tráfico que se ha venido incrementado en este sector, que es residencial”, afirmó Merchán.

A lo que otra vecina, Andrea Rozo, agregó que las obras en la avenida Primero de Mayo de Bogotá han provocado “el alto flujo de vehículos (que) ya se están desviando por esta vía que sale ya a Timiza, entonces acortan todo el tráfico”.

La velocidad por las calles del barrio bogotano es de 20 kilómetros por hora y el transporte público no debe utilizarlas como rutas alternas, pero la realidad es otra.

“No respetan por más de que se hizo recientemente lo de la pintura, lo de los avisos en la vía, avisos verticales y no se respeta”, sostuvo el ciudadano Fredy Enrique Castro.

Por su parte, un edil de la localidad de Kennedy, Omar Velázquez, dijo que “aquí no hay aquí en endilgarle una tragedia de esta magnitud, pero sí tenemos que llamar la atención de lo que está ocurriendo con la desviación del tráfico por las obras que se están interviniendo en esta Primero de Mayo sobre el metro, una situación calamitosa que ha generado problemas traumáticos como los que debemos de reconocer, que la accidentalidad sobre esta situación de nuestra niña en la localidad a nadie se le puede endilgar, pero sí debemos de hallar responsables por la obra en las retenciones que ha habido”.

“Eso es lo que ha generado el traumatismo en las calles que son tan cerradas en este barrio en particular en Palenque”, agregó.