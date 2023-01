Por resistirse a robo, balean a ciclomontañista en Bogotá

“Cuando vieron que yo no soltaba la bicicleta, la decisión de ellos fue darme dos disparos en la pierna derecha”, aseguró Alejandro Abril.

“Se me acercaron dos tipos, armados ambos, y me amedrentaron para que soltara mi bicicleta y las cosas que llevaba. Yo en medio de ese caos, mi reacción en vez de soltar las cosas y alejarme me opuse y me aferré”, relató Alejandro Abril, quien acababa de llegar de una travesía hasta Bucaramanga.

Cuenta que los sujetos lo golpearon “con el arma en la cara, me tumbaron al piso, me arrastraron”. Los disparos, explica, impactaron “uno en el muslo y otro en el gemelo”.

Este, lamentablemente, no es un caso ajeno. El hurto de bicicletas se ha elevado un 150% este año en Bogotá. Es así como, según las estadísticas oficiales, cada día se roban hasta ocho.

