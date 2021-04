Por robarle la bicicleta, matan a humilde trabajador en la puerta de su casa

José Augusto Florián tenía 38 años, convicciones, sueños y muchas metas, como la de conseguir una casa propia para su hija de 7 años y su esposa, pero un miserable ladrón acabó con todo eso solo por el afán de robarle una bicicleta.

José Augusto se movía en ella, como piden las autoridades para que los bogotanos no se aglomeren en el sistema de transporte. Iba a trabajar en su caballito de acero y regresaba de la misma manera a su casa, que queda en el barrio Porvenir San Luis, en Bosa.

Justo cuando estaba a punto de entrar a descansar, después de una dura jornada laboral nocturna, el ladrón lo encaró.

“Escuché cuando dijo ayuda, salí, escuché el disparo, salí y dije algo le pasó a mi José; lo vi sentado, tirado en el andén”, relató Kelly Villegas, su esposa.

“Testigos dicen que el ladrón lo estaba asaltando al frente de la casa, con un arma escondida, no sabían qué hacía, qué hablaba con mi esposo; sin reparos le disparó”, agregó la mujer.

Tras dejar a José Augusto malherido, el delincuente huyó.

Publicidad

En medio del dolor por la pérdida de su compañero de vida, Kelly envió un mensaje a las autoridades y a Claudia López , la alcaldesa de Bogotá:

“Vino a esta ciudad, tenía esa oportunidad de progresar y labrarse un camino con nosotros. Las autoridades no han brindado una seguridad absoluta, a la alcaldesa le hago ese llamado: ¿cuál seguridad? No es una percepción, es una realidad que estamos viviendo. No solo fue mi esposo, que murió y dejó una niña de 7 años, también otras personas han sufrido ese flagelo, esos desalmados acaban con la vida y la indignación que uno siente es muy grande”.

Ahora, Kelly pide que se capture al asaltante y asesino de José Augusto. Al amor de su vida lo describió como una persona centrada, con convicciones y metas.

“Este año quería obtener su vivienda, era muy colaborador, si un amigo le pedía ayuda él se la daba. Me parece que es una muerte injusta, él siempre fue correcto con sus cosas, honesto, trabajador, luchó día a día”, dijo.

José Augusto será sepultado en El Banco, Magdalena, municipio en el que nació.