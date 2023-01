Por robarle la maleta, ladrones en carro arrastraron varios metros a una joven

Esperaba un taxi en la calle cuando fue abordada por sujetos que se hicieron pasar por agentes. Se aferró al maletín, pero terminó en el piso.

La afectada relató que un vehículo particular se parqueó frente a ella y su pareja. Los ocupantes, afirmando ser investigadores, les dijeron que se encontraban haciendo un operativo por un supuesto robo que había ocurrido en ese sector del noroccicente de Bogotá.

Entonces, les exigieron los documentos. “Nos pidieron la cédula. Al momento que me piden la cédula, me ven el computador en el bolso y me lo pidieron. Le dije que no se lo iba a mostrar, y en ese momento me rapa el bolso”, relata la mujer.

Cuando la víctima decidió recuperar el equipaje, el sujeto que iba conduciendo arrancó la arrastró por varios metros.

La mujer no sufrió heridas de gravedad.