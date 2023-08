Por situación de buses entre Soacha y Bogotá, Mintransporte busca un diálogo de los alcaldes

El Ministerio de Transporte intervendrá para buscar un acuerdo que permita renovar el convenio de buses intermunicipales entre Bogotá y Soacha, que la alcaldesa capitalina ha planteado no renovar, dejando así a más de 110.000 personas con problemas para movilizarse.



El jefe de la cartera, William Camargo, ha invitado a Claudia López y al alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, a que entablen un diálogo que permita prorrogar ese acuerdo.

“Sabemos que es un convenio que se puede prorrogar y que adicionalmente tiene una demanda de usuarios del orden de 110.000 personas de Soacha y Bogotá que se desplazan de manera cotidiana. Hay una información de una aparente sobreoferta, estamos depurando los datos; es un corredor que puede estar operando con 700, 800 vehículos, son cifras que tienen entre Bogotá, Soacha y ministerio, y lo que estamos invitando es que por los canales de conciliación y concertación que tenemos en el Gobierno nacional y gobiernos subnacionales podamos acordar un mecanismo que garantice la prestación del servicio, disminuya la operación de flota para generar obviamente eficiencia los corredores y, adicionalmente, no afecte la prestación del servicio esencial”, explicó el ministro.

Por eso invitó "desde el ministerio a que nos sentemos en las mesas, que, además, mensualmente se están agenciando, para que encontremos una salida para no afectar la prestación del servicio”.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, aseguró que la mandataria capitalina le envió una carta “diciendo que no va a firmar y no va a renovar el convenio de transporte por el corredor Soacha-Bogotá como método de presión para que yo ingrese a la región metropolitana. Yo no funciono a los gritos, alcaldesa Claudia López, aquí funcionamos de común acuerdo, pero no con presiones”.

Publicidad

“Curiosamente, la única ciudad de Cundinamarca que puede ingresar a la región metropolitana es Soacha, pero la verdad, uno no puede entregar sus facultades a una ciudad y a unos gobernantes a los que no les ha ido bien. Desde mi punto de vista, la cifra lo dice, Bogotá en seguridad está peor que nosotros, en movilidad está peor que nosotros, y Soacha no tendría ningún voto dentro de la región metropolitana”, añadió.