Por tomarle fotos íntimas a su propia hija, capturan a un hombre en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de tomarle fotos íntimas a su propia hija, en hechos registrados en la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana.

Según el informe oficial, fue la hermana mayor de la niña de 14 años quien denunció a su padre por lo que hacía con la menor de edad.

La adolescente de 17 años se comunicó con la línea púrpura habilitada en Bogotá para poner al descubierto a su progenitor.

“La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del proceso de investigación criminal de la seccional de protección y servicios especiales, logra la captura de un sujeto de 43 años, que lamentablemente tomaba fotografías de contenido sexual de una de sus hijas”, indicó el teniente coronel Carlos González.

“La hermana adolescente de esta menor, al darse cuenta del proceder de su padre de familia, pone en alerta a las autoridades a través de una atención inmediata y diferenciada de la estrategia púrpura de la Metropolitana de Bogotá”, añadió.

Según un comunicado de la Policía, “la línea púrpura, al conocer este caso, activa de manera inmediata el mecanismo de código blanco con las entidades corresponsables, verificando que el progenitor de estas menores guardaba efectivamente en su computadora varias fotografías de las partes íntimas de su hija de 14 años de edad, entre las cuales se encontraban la pelvis y los órganos genitales”.

El hombre que tomaba fotos íntimas a su propia hija quedó detenido por el cargo de pornografía infantil y delitos anexos alrededor de este tipo penal.

Hace unos días, también en Bogotá, exalumnas del Liceo Bet-El, ubicado en la localidad de Suba, denunciaron que por años dentro de este plantel se han cometido actos de discriminación, abuso sexual y psicológico.

Una de ellas dijo haber sido víctima de uno de los pastores y directivos.

“Al principio, este señor se hizo ver como si fuera un padre para mí, hay que aclarar que nos hacían tener reuniones privadas con él, donde él investigaba acerca de nuestras vidas… Él me cogía las piernas, me saludaba de beso esquinero y le dije ‘ven, ¿por qué haces eso?’. Él me decía como ‘no, Vale, es porque soy tu padre, un padre trata así a su hija’”, dijo.

En una ocasión, “me cogió a la fuerza y me metió a uno de los cuartos de su casa y comenzó a quitarme el uniforme, yo ahí reaccioné y empecé obviamente a gritar y él me caya la boca. Las directivas conocían lo que estaba pasando, me refiero a rectores, profesores, coordinadores académicos, porque todos son familia, son de una iglesia”, afirmó.

Según la Policía Nacional, en lo corrido de 2023 “se ha logrado la captura de 127 personas por delitos en contra de la formación sexual de niñas y adolescentes, a quienes les fueron restablecidos sus derechos”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia