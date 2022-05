Por un dibujo, descubren que niño habría sido abusado por dos compañeros de colegio en Bogotá

La mamá del niño abusado presuntamente por dos compañeros en un colegio de Bogotá dio detalles de lo que vivió su hijo a manos de los adolescentes. Dice que la víctima “está estable, pero no habla del tema”.

Según ella, se enteró de lo que le pasaba al pequeño de 10 años “por un dibujo que él hizo en el colegio y la trabajadora social del colegio me llama a informarme. Lo que yo les digo a ellos es por qué no me llamaron el mismo día que él hizo ese dibujo”.

La madre cuestiona que los profesores “no se enteraron de esos comportamientos diferentes, yo pedí ayuda psicosocial porque mi hijo había perdido a su papá hace un año”.

Agregó que “el día que él fue abusado, él se fue de la casa y esto despertó las alarmas entre nosotros porque el comportamiento de él era agresivo, era siempre bravo, enojado, y yo hablé nuevamente con ella (la trabajadora social) y le dije ‘está pasando algo y necesito que me ayuden’”.

La madre del niño abusado contó que los responsables fueron dos estudiantes y el ataque se produjo en los baños del colegio.

“Lo intimidaron con una navaja y si lo encontraban en los pasillos lo intimidaban con una navaja”, aseguró.

La madre del niño abusado dijo que la Secretaría de Educación y la Fiscalía General “han estado tratando de comunicarse conmigo, pero eso ocurrió desde ayer (miércoles)”.

“Me llamaron ayer, pero esto no es de una sola llamada. Acompañamiento es cuando estén pendientes de mi hijo llamando, hagan todo lo que tengan que hacer”, recalcó.

¿Qué castigo recibirían los menores señalados de abusar del niño?

El abogado penalista Juan Manuel Castellanos explicó que cuando el delito “es cometido por un menor de 13 años no se va a generar ninguna consecuencia jurídica”.

Agrega que en el sistema penal para adolescentes la máxima sanción es “el internamiento de esta persona en centro especializado pedagógico”.