Porque lo quería dejar, hombre le propina seis disparos a una mujer en medio de reunión

El señalado homicida se encuentra huyendo. Parientes de la víctima piden ayuda de las autoridades para ubicarlo y llevarlo a la cárcel.

El crimen se registró en un barrio de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. Según testigos, Sandra Milena Gómez, de 37 años y madre de dos menores de edad, se encontraba junto a su pareja sentimental, quien al parecer en medio de una reunión le propinó seis disparos y huyó del lugar.

Publicidad

“Ella tres días antes me comenta que tenía un problema y me dice que estoy saliendo con alguien y hace poco me enteré de que tiene otra relación y yo me quiero alejar”, relató la hermana de la víctima.

Sus familiares aseguran que se desconoce el paradero del presunto homicida.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía. Según las autoridades, se vienen adelantando entrevistas con testigos y se trabaja en la recopilación de información de las cámaras de seguridad cercanas al lugar.

Según Medicina Legal, durante este año han sido asesinadas en el país 565 mujeres, lo que representa 19 casos más que el año pasado.