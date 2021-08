Porque no le dio el celular, ladrón en Bosa le disparó a menor que podría no volver a caminar

Por robarle el celular, un ladrón le disparó a una menor de 15 años en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. El indignante hecho quedó registrado en un video y sucedió cuando la adolescente se encontraba jugando frente a su casa.

La víctima jugaba en la calle con sus primas de 10 y 8 años cuando de repente apareció el delincuente en una bicicleta, quien le exigió que le entregara el teléfono celular. Como ella seguía entretenida no prestó mayor importancia al sujeto, que sostenía un arma de fuego, pero este al ver que no le entregó el teléfono le disparó.

La menor cayó al piso. La bala ingresó por el costado izquierdo y perforó el pulmón derecho causándole, además, una lesión en la columna. Debido a sus heridas se encuentra con pronóstico reservado.

Ella permanece en un centro asistencial con terapias para el tratamiento de su pulmón, pero postrada en una cama por cuenta de un criminal que no tuvo reparo en dispararle por robarse un celular.

“La condición médica de ella la verdad es muy delicada, la bala perforó el pulmón derecho, la bala todavía está dentro del pulmón, en este momento le están ayudando con terapias. Ella se encuentra en el Hospital de Kennedy. También la bala alcanzó a tocar la columna, lo que nos dicen los médicos es que todavía no se sabe, pero que existe la posibilidad de que mi niña no vuelva a caminar”, contó a Noticias Caracol Lilian Betancourt, madre de la menor.

Lilian se refirió al drama que vive su hija por cuenta de esta situación.

“La verdad ella se sintió muy triste, pero yo le dije que de pronto con terapias y una cirugía ella pueda volver a mover las piernitas, pero la verdad todavía no se sabe nada”, aseguró.

La mujer también clama ayuda por el oportuno tratamiento para la menor de 15 años.

“Pienso que es muy triste que un niño ya no pueda salir al frente de su casa a jugar, la delincuencia está muy terrible. Estoy pidiendo ayuda médica porque ella se encuentra en el Hospital de Kennedy, pero estoy pidiendo un traslado a la IPS, pero todavía no me lo han dado y necesito una clínica especializada”, indicó.

“Ya lleva ocho días en el hospital y no nos han prestado suficiente recurso para que ella pueda tener sus terapias, la vea un cirujano, el neurólogo que es muy importante y también psicología”, agregó.

Sobre cómo ocurrieron los hechos en Bosa, Lilian señaló: “Ella me cuenta que estaba jugando, es que mi hermana baja a parquear el carro a las 8 de la noche, ellas bajaron a parquear el carro, ella estaba jugando con sus primas de 10 y 8 años. En el momento que mi hermana parqueaba el carro, se le acerca el delincuente, le pide el celular e inmediatamente le propina el disparo”.

Lilian pide a las autoridades que se haga justicia en el caso de su hija y el delincuente sea atrapado.