“Prácticamente nunca tienen cárcel”: Peñalosa critica rápida libertad a ladrones

El alcalde criticó el poco castigo a ‘rompevidrios’ o a quienes hurtan celulares. El alcalde de Cali se sumó a la molestia.

A alias ‘el bizco’, señalado de ser un rompevidrios en Bogotá lo dejaron libre a pesar de varias denuncias de víctimas suyas. Una historia que según los ciudadanos se repite y que les hace pensar que hoy tienen más derechos los delincuentes que las personas afectadas.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entró en la discusión y de alguna manera hizo eco de la queja ciudadana asegurando que, al menos, los robos de celulares están creciendo porque la justicia deja libres a los delincuentes.

Increíble: soltaron al rompevidrios más temido de Bogotá porque “no agredió a su víctima” “El hurto de un celular, salvo que se pruebe que hubo concierto para delinquir o algo así complejísimo, no tiene cárcel. Es decir, los hurtos a personas cuando hay captura sin flagrancia prácticamente nunca tienen cárcel alcalde de Bogotá”, indicó el burgomaestre.

Al alcalde Peñalosa se le sumó el alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien está de acuerdo con ese planteamiento, pero quien a su vez planteó que en el país no existen por ahora condiciones para mantener en las cárceles a este tipo de delincuentes.

“Las cárceles no son suficientes para delitos graves como homicidios y atracos, imagínese si llevamos a la cárcel a los que se roban los celulares. Las penas estoy de acuerdo en subirlas, pero tenemos que resolver el problema de las cárceles.

Para juristas como Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia a la Justicia, el problema para enfrentar la delincuencia está en el sistema judicial.

“Es una falla estructural en el sistema normativo en materia penal, que permite que los jueces puedan imponer penas sustitutivas o incluso haya reincidencia no imponer medidas de cárcel para estos ladrones”, dice.

Para el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, el problema surge tanto de la ley como de los jueces que la aplican.

“Si el contenido de la ley no satisface las expectativas de la ciudadanía estamos llamados a modificar la ley”, explica.

“Ante la polémica en la que aparecen en el ojo del huracán, algunos jueces dicen que no todo delito merece una medida de aseguramiento, así el delincuente haya sido sorprendido en flagrancia”, explica Carlos Moreno, juez de conocimiento.

Según estadísticas, solo en Bogotá se ha denunciado 200 mil casos de hurtos, el mayor número de ellos corresponde a celulares.