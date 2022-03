Abogado en caso Mauricio Leal: "Preacuerdo viola derecho a las víctimas de conocer la verdad"

Después de dos meses, Yhonier Leal, confeso asesino de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su mamá, Marleny Hernández, se encontró con las víctimas, que son sus familiares, la Fiscalía socializó la negociación con la cual Yhonier recibiría una considerable rebaja de pena a cambio de aceptar el doble homicidio con el que pagaría 27 años de prisión por homicidio.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pidió que se le impusiera una multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yhonier aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

“Este señor, cuando cumpla alrededor de unos 12 años, podrá solicitar la libertad condicional, esto ha indignado a la familia Leal” comentó Elmer Montaña, abogado de las víctimas en entrevista con Noticias Caracol Ahora.

Este preacuerdo no es ejemplar para las víctimas y la confesión tampoco es un acto de valentía.

“El preacuerdo no está basado en que Yhonier diga la verdad, simplemente que acepte los cargos y los firme, a mí me parece que eso es grave, es un error y hay que revisarlo. El perdón que Yhonier pide es falso, para que pida el perdón se tiene que conocer la verdad, ese perdón es hueco, es mentiroso, es por eso que las víctimas no van a aceptarlo porque el perdón no se impone por una ley”, agregó el abogado.

Vea acá la entrevista completa.