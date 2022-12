Preocupación entre padres de familia por hombre que persigue a niños e intenta entrar a sus casas

Asegura ser conocido de los progenitores para convencerlos de que lo dejen pasar. Así quedó grabado en cámaras de seguridad.

El caso más reciente se registró en el norte de Bogotá. En un video se ve al sujeto que ingresa a un conjunto residencial como si fuera el acompañante de una niña de 11 años. Luego, según los padres de la menor, en el ascensor trató de persuadirla para que lo dejara entrar al apartamento.

Otro caso ocurrió en el occidente de la ciudad. El mismo personaje, con una bolsa bajo el brazo, fue detrás de dos niños a quienes engañó diciendo que era conocido de sus padres e ingresó a la casa. Por fortuna en la residencia había dos personas y decidió irse del lugar.

Otra imagen es en el sur de Bogotá cuando el hombre, con la bolsa bajo el brazo y esta vez sin gafas, ingresa detrás de otro niño a un conjunto.

“Una persona que mantiene como con un camuflaje no va con buenas intenciones y menos si busca niños pequeños, él no va con buenas intenciones. Dios no lo quiera los puede raptar secuestrar o abusar de ellos”, dice una de las madres.

Varios padres denunciaron ante la Fiscalía este hecho al considerar que se ha podido configurar acoso sexual e invasión a residencia.

La Policía explicó qué hay que recomendarles a los niños no hablar con personas extrañas.