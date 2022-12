Preocupante: en lo corrido de 2017 han sido asesinadas más mujeres que el año pasado

Según Medicina Legal, este año se han presentado 19 casos más que en 2016, es decir 565. En cambio, la cifra de homicidios de hombres se ha reducido.

Aura González, de 38 años de edad, llevaba a su hija de 13 años al colegio, en el sur de Bogotá, cuando fue abordada por su excompañero sentimental, quien con engaños la acompañó hasta su casa. Allí decidió atacarla, sin imaginarse que en la vivienda estaba otra de las hijas de la mujer.

“Cuando mi mamá da la espalda él la ataca y ella empieza a gritar pidiendo ayuda; yo me encontraba en mi cama, me levanté y me metí en la mitad de ellos dos, pero mi mamá cayó al suelo, y él la estaba golpeando”, relata Jenny Gómez, hija de la mujer asesinada.

La joven, quien sobrevivió gracias a que fingió que estaba muerta, asegura que el detonante del crimen fue que su progenitora, dos días antes, había terminado la relación sentimental con su pareja.

“No ha salido la orden de captura, el asesino sigue libre, la muerte de mi mamá sigue impune, y la verdad nos ha afectado muchísimo porque yo no puedo no salir debido a que de pronto ese hombre este por ahí y me ataque”, añade Jenny.

Según Medicina Legal, este año aumentaron los asesinatos a mujeres, al pasar de 546 en 2016 a 565 en 2017.

Para el caso de los hombres, la cifra de crímenes se redujo.

En el caso de Bogotá, el reporte señala que de 34 asesinatos de mujeres en 2016 se pasó a 40 en 2017, mientras que para el indicador de homicidios de varones se presentaron 45 casos menos de asesinatos.

El llamado de las autoridades es a denunciar a tiempo cualquier síntoma de violencia o amenaza intrafamiliar.