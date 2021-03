Preocupantes carteles xenófobos en Bogotá: piden no dar comida, ropa o trabajo a venezolanos

Una preocupante situación de xenofobia se está presentando en Américas Occidental, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá .

En fachadas de viviendas y postes aparecieron carteles que invitan a rechazar cualquier ayuda a la población de venezolanos . “Estas ratas nos están matando. No des limosnas, comida ni ropa, no arriendes ni des trabajo, no seas cómplice de sus crímenes”, se lee en uno de los panfletos registrados por Blu Radio .

Vecinos del sector consultados por la emisora coinciden en que, si bien ha habido hechos de inseguridad y que algunos han involucrado a población migrantes, no se puede generalizar sobre quienes huyen de Venezuela por la crisis .

Eso sí, piden a las autoridades acciones más efectivas contra cualquiera que se dedique a la delincuencia, sin importar su nacionalidad.