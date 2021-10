Presentadora de noticias sufre violenta agresión en un taxi: "No sé si querían violarme o robarme"

Gabriela Cárdenas, presentadora de noticias en el canal CityTV, fue víctima de una violenta agresión tras tomar un taxi en Bogotá .

Según denunció a través de su cuenta de Twitter, luego de no poder pedir un servicio por plataformas digitales, decidió salir a la calle y subirse a un taxi en la Zona T de la capital.

"Sentí que algo podía salir mal, pero no hice caso", aseguró. Y no estaba equivocada, pues en el vehículo ocurriría algo realmente grave.

"El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera. Yo comencé a seguir por google maps todo el camino y de repente el empezó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro", agregó la presentadora de noticias.

Estando a cinco minutos de su casa, a altas horas de la noche y en medio de una absoluta vulnerabilidad, Gabriela Cárdenas vio que su integridad estaba en peligro.

"El joven frena y se gira y me dice cierra bien la puerta (en ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo), a lo que yo me volteo otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi", relató.

Lo que vivió después fue una verdadera pesadilla. La atacaron y ella, como pudo, sacó fuerzas para defenderse y ponerse a salvo.

"Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba AUXILIO, AUXILIO, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía", señaló Gabriela Cárdenas.

La presentadora de noticias, que sufrió algunos golpes, hizo una última reflexión: "Lección aprendida… pero es increíble que UNA PERSONA NO PUEDA TOMAR UN SERVICIO SIN ESPERAR LO PEOR. Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva. ¡Cuídense por favor!".

#inseguridad Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación… PERO HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso pic.twitter.com/tI30Hsf5gQ — GABRIELA CÁRDENAS (@agabbycardenas) October 31, 2021