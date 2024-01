Presentadora presenció robo en cafetería de Bogotá: “Ni siquiera tomándose un café se está seguro”

En la noche del lunes 15 de enero de 2024 ocurrió un robo en una famosa cafetería de Usaquén, en el norte de Bogotá. Una periodista que se encontraba en el sitio compartiendo una bebida con un amigo narró el angustiante momento.



La presentadora Carolina Gómez relató por medio de su cuenta en X, antes Twitter, que el robo en Bogotá ocurrió en el Starbucks de la 116 con carrera 17, cerca de las 8:30 de la noche, y recalcó: “Me parece increíble que la gente denuncie que no es la primera vez que pasa y las autoridades no tomen acciones definitivas”.

Sobre el atraco en el Starbucks de la 116:



Me parece increíble que la gente denuncie que no es la primera vez que pasa y las autoridades no tomen acciones efectivas. pic.twitter.com/XOi8lccoFH — CAROLINA GÓMEZ (@carolinagomezsn) January 16, 2024

Su relato inició con esta contundente frase: “Ya no se puede tomar café tranquilo en Bogotá”.

Gómez contó que estaba sentada adentro del establecimiento junto a otra persona “cuando, de repente, los jóvenes que estaban sentados tomando café en la terraza entraron gritando con mucho pánico: ‘¡Váyanse todos, están robando, están robando, tienen pistolas, nos encañonaron!’”.

Debido a la alerta, los clientes salieron corriendo “con muchísimo pánico”.

“Es increíble que en Bogotá uno no pueda sentarse tranquilo en una terraza a tomar café con sus amigos. La inseguridad está completamente desbordada. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es que cuando vayan a este tipo de establecimientos comerciales no se hagan en las terrazas o no se hagan afuera, o simplemente no vayan para evitar que los roben porque después andan diciendo por ahí que es que uno da ‘papaya’”, añadió la presentadora Carolina Gómez.

Recalcó que la ciudadanía en Bogotá “no puede andar tranquilamente en la calle o sentarse a tomar un café. La ciudad está llena de hampones”.

Luego, con sorpresa, dijo que algunos internautas respondieron a su denuncia en X asegurando que “no es la primera vez que pasa este tipo de robos en ese Starbucks, en la 116. Entonces tengan muchísimo cuidado cuando vayan a este tipo de establecimientos”.

Los hurtos son uno de los delitos que más preocupan a la ciudadanía, teniendo en cuenta que, durante el 2023, 122.968 personas denunciaron haber sido atracadas en Bogotá.