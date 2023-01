Presidencia pidió investigación a directora del IDU por revelar presunta información reservada

La polémica se dio por la cita que Yaneth Mantilla pidió al presidente para discutir proyecto Avenida Longitudinal de Occidente, que lleva seis meses en espera.

La construcción de la obra depende de la aprobación del consejo de ministros, sin embargo, al proyecto aún no se le da trámite. Por lo anterior, la funcionaria pidió celeridad.

Ante la petición, desde Presidencia señalaron que ella no tiene competencia y solicitaron una investigación a Mantilla.

Ante ello, el alcalde Enrique Peñalosa señaló: “Se sintieron incomodos porque esto de que los ministros se hubieran declarado impedidos era una información confidencial”.

Expertos han señalado que este tipo de actuaciones del consejo de ministros deben ser públicos.

Por su parte, el analista político Héctor Riveros indicó que “este es un trámite administrativo que no solo no es reservado sino que es público”.

La carta de la directora y la respuesta del gobierno levantó varios comentarios.

José Gregorio Hernández afirmó que “en la Casa de Nariño deberían saber que el presidente es un servidor público y que Colombia es una democracia”.



Que la Directora del IDU "no tiene jerarquía para dirigirse al Presidente de la República"? Eso, ni en la Francia de Luis XIV.

En la Casa de Nariño deberían saber que el Presidente es un servidor público y que Colombia es una democracia. — José Gregorio Hdez G (@josegreghg) December 19, 2019

Además, Germán Vargas Lleras publicó un hilo en el que calificó de “dramático” el tema de la Avenida Longitudinal de Occidente en Bogotá y añadió que esta obra “desde julio hace cola para aprobación en el consejo de ministros”.



Dramático el tema de la ALO en Bogotá, obra que desde julio hace cola para aprobación en el consejo de ministros. https://t.co/I0lw8tKBFS — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) December 16, 2019

Mientras tanto, la alcaldía continua a la espera de un próximo consejo en el que se dé luz verde a este importante proyecto.

La Avenida Longitudinal de Occidente ayudaría a desembotellar una parte de ciudad entre Chusacá y la calle 13.