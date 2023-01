Presidente Duque decreta tres días de duelo nacional por las 21 víctimas de atentado con carro bomba

El mandatario afirmó que a los responsables del ataque les espera el repudio social y todo el peso de la ley. Anunció primeras medidas de seguridad.

Como “miserable ataque terrorista” calificó Iván Duque el ataque contra la escuela de cadetes general Santander perpetrado en horas de la mañana en las instalaciones ubicadas en el sur de la capital.

Duque recalcó que las víctimas fueron “jóvenes en camino a convertirse en policías de la patria” e hizo énfasis en que los cadetes “representan lo mejor de Colombia: su diversidad, ya que vienen de distintas regiones”.

“Este despreciable acto no quedará en la impunidad”, expresó el presidente sugiriendo que “los terroristas buscan intimidarnos como sociedad y amedrentar al estado colombiano”. Ante estas prácticas, señaló que “Colombia les demostrará que esta es una Nación fuerte, unida y que no se quiebra”.

En medio de su alocución también aseveró que “derrotaremos el terrorismo con la cooperación ciudadana, actuando como una sociedad fortalecida”.

A los criminales les notificó que “les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia”.

Sobre las acciones concretas para cerrar el cerco a los responsables del ataque ordenó “fortalecer los controles sobre las fronteras y las entradas y salidas de las ciudades. También solicitó prioridad a las investigaciones para identificar a los autores.

Otras medidas anunciadas fueron: ampliar el sistema de recompensas, extinguir dominio a sus bienes, perseguir sus fuentes de financiamiento como el narcotráfico.

“Es en las adversidades donde nos crecemos, donde mostramos nuestra resiliencia, nuestra fe, nuestra solidaridad y nuestro espíritu. Hoy nuestra Nación siente dolor, pero no se doblega. Colombia está firme y unida para derrotar el terrorismo”, puntualizó.

