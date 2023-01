Presidente Duque dialogó con alcaldes y gobernadores electos en cuarto día de manifestaciones

Este lunes se reunirá con la Comisión Nacional de Concertación Laboral. Ciudadanos protestaron pacíficamente en apoyo a Dilan Cruz. Así fue la jornada.

9:15 p.m.: Presidente Iván Duque inaugura conversación nacional con alcaldes y gobernadores que iniciarán mandato en 2020.

“No hay un solo día en que este gobierno no se despierte pensando en las necesidades de los jóvenes”, indicó el jefe de Estado.



9:08 p.m.: Se reportan manifestaciones pacíficas en varios puntos de Bogotá. Afuera de Corferias, donde el presidente Iván Duque se reúne con mandatarios electos, protestantes hicieron cacerolazo.



7:56 p.m.: Transmilenio detalló los problemas de movilidad en un comunicado. Se registraron bloqueos por manifestaciones en las troncales de la décima, Suba, 20 de julio y calle 80.



#TMahora (7:56 p.m.) Reporte #12 #Nov24



7: 30 p.m. Esto dijeron representantes de diversos sectores sobre el porqué creen que se han dado las movilizaciones en Colombia y cuál podría ser la salida a ellas:



5:43 p.m. En un comunicado que la hermana de Dilan Cruz publicó en Twitter en nombre de su familia, la joven dijo que el bachiller “sigue luchando, aunque todavía está muy grave”.

“Deseamos que no haya más violencia en la calle, venga de donde venga, queremos que la gente esté tranquila y en paz. Aquí nosotros no estamos buscando culpables. Lo único que deseamos en este momento es que Dilan se recupere. Sí les agradecemos seguir orando. No más violencia ni víctimas. No queremos que Dilan se convierta en un motivo de más agresividad de ninguna parte. MIL GRACIAS”, escribió.



Comunicado familia Dilan Cruz



Como familia de Dilan queremos agradecer a todos el apoyo que hemos recibido, las oraciones por su recuperación y todo lo que cada persona ha hecho para ayudar

4:47 p.m. Inicia diálogo de Iván Duque con alcaldes electos. Al encuentro en la Casa de Nariño llegarán después de las cinco de la tarde los gobernadores que se posesionarán en 2020.

3:54 p.m. Manifestantes se concentran en el norte de Bogotá, en la calle 85 con carrera 15. Otros marchistas arribaron a la Plaza de Bolívar.

1:40 p.m. Dilan Cruz, herido durante las manifestaciones, se mantiene estable. El joven impactado por una bomba lacrimógena en la tarde del sábado, durante las movilizaciones en Bogotá, sigue en cuidados intensivos.

Decenas de personas se situaron en la mañana del domingo frente al Hospital San Ignacio, donde está recluido el bachiller, para pedir por su pronta recuperación.

12:17 p.m. Policía dice lamentar el drama que está viviendo la familia de Dilan Cruz. El general Hoover Penilla reiteró que se adelanta una investigación contra el agente del Esmad señalado de herir al bachiller, que está en cuidados intensivos.

El comandante de la Policía de Bogotá ofreció una rueda de prensa conjunta con el alcalde Enrique Peñalosa para hablar de lo ocurrido el sábado, en el centro de la ciudad, donde Dylan Cruz recibió un impacto en la cabeza con una bomba lacrimógena.

También se refirió a los otros hechos violentos registrados en los últimos tres días de protestas.

Esta fue la rueda de prensa que ofrecieron:



11:50 a.m. En la estación de Ricaurte se movilizaron decenas de personas para pedir por la recuperación de Dylan Cruz.



10:56 a.m. El servicio de Transmilenio aún no se presta en estos paraderos, afectados por vandalismo de jornadas pasadas y donde se iniciaron procesos de recuperación.



Troncal 20 de Julio: San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, San Victorino.

Troncal Calle 80: Av. 68.

Troncal Américas: Patio Bonito, Biblioteca Tintal, Marsella, Carrera 53.

Troncal Eje Ambiental: Av. Jiménez.

Troncal Calle 13: Puente Aranda, CDS Cra. 32, San Fason, Sabana.

Calle 26: Centro Memoria, Ciudad Universitaria, Concejo de Bogotá.

Troncal NQS Centro: Universidad Nacional, Av. Dorado.

Troncal NQS SUR: Bosa.

Troncal Caracas Centro: Calle 19.

Troncal Caracas Sur: Quiroga, Fucha, Restrepo, Hospital, Santa Lucía, Molinos.

10:21 a.m. El Portal de Suba permanece militarizado, pero no se reportan bloqueos y el sistema de Transmilenio opera sin contratiempos.

En la troncal de las Américas empiezan a arribar policías por las movilizaciones anunciadas para las dos de la tarde.

9:45 a.m. Aunque en distintos puntos de la capital se evidencian daños a la infraestructura, los ciudadanos retoman sus actividades regulares.

9:29: a.m.: “Los colombianos pasaron de marchar en contra de secuestros, tomas guerrilleras y minas antipersonal, a marchar por más oportunidades y un mejor futuro”, indicó el expresidente Juan Manuel Santos.

Añadió que “una paz imperfecta siempre será mejor que una guerra perfecta”.



9:10 a.m.: Después de las protestas del 23 de noviembre, en las estaciones de Portal Américas, Portal Norte, Portal Suba se retoman actividades de transporte sin contratiempos.

Por su parte, en Soacha se mantiene restricción de parrillero hombre, prohibición en venta de combustible y fuegos artificiales.



6:00 a.m.: Transmilenio inicia operación de forma gradual.



📍Troncal Caracas Sur

- Quiroga

- Nariño

- Fucha

- Restrepo

- Hospital

- Santa Lucía

