Presidente Petro pide “brevedad” para capturar al señalado abusador de una menor en Transmilenio

Este jueves, 3 de noviembre de 2022, cientos de personas se manifestaron en contra del presunto abuso sexual de una menor de edad en la estación de La Castellana de Transmilenio, que fue vandalizada durante las marchas.



La víctima es una joven de 17 años quien denunció no solo haber sido abusada, sino que no fue atendida cuando quiso hacer la denuncia. Asegura que en la URI de la calle 38 le dijeron que 'no' porque era menor de edad.

Luego, en un centro de detención de menores, tampoco le recibieron la denuncia porque el presunto perpetrador era una mayor de edad.

En la estación de la calle 38, tampoco lo hicieron porque eran más de las cinco de la tarde y finalmente intentó en la línea de Transmilenio, pero estaba fuera de servicio.

Entretanto, tras un consejo de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la secretaria de la Mujer del Distrito, Diana Rodríguez, admitieron los problemas que se presentaron para atender a esta joven.

“Los errores que quedaron en evidencia en ese trámite, de que no hubiera habido atención oportuna en la línea telefónica y que en la URI no hubieran recibido la denuncia inmediatamente. Por supuesto, con la Fiscalía y con la Policía estamos al tanto para mejorar”, declaró Claudia López.

“Reconocemos que cometimos unas fallas en el momento de la atención. La primera atención telefónica no fue oportuna y tampoco no haber recibido la denuncia en ese momento”, indicó Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer de Bogotá.



Sobre este caso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, trinó para decir que la joven denunciante fue activista en su campaña presidencial y le solicitó a la Policía la captura del criminal lo antes posible.



“Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la Policía en la brevedad del tiempo la captura del criminal”, expresó el mandatario.

Mientras tanto, la Alcaldía anunció que se enviarán 1.500 policías a las estaciones de Transmilenio. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación por este caso.