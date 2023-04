Presidente Petro se comprometió a aumentar seguridad en Sumapaz tras reunión con Claudia López

En la noche de este lunes, 24 de abril de 2023, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en la Casa de Nariño. El tema central fue la seguridad en Sumapaz.

Según informó a través de Twitter la mandataria local, el presidente Petro aceptó aumentar los puestos de control en la zona, la administración de la Sociedad de Activos Especiales de los predios en ese territorio y más presencia estatal.

Además, señaló que continúan las mesas técnicas sobre la primera línea del metro y se avanza en la línea 2.

“Continuamos mesas técnicas sobre el metro de Bogotá, seguimos avanzando en Linea 2 y Ptar Canoas!”, trinó la alcaldesa López.

Continuamos mesas técnicas sobre @MetroBogota, seguimos avanzando en Linea2 y Ptar Canoas, y lo más importante, el Presidente aceptó las 3 solicitudes para Sumapaz: +puestos de control todo el corredor, que SAE/ART administren sus predios y +presencia estatal.

Gracias Presidente! https://t.co/IfDMO5KImZ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 25, 2023

Encuesta ‘Bogotá, cómo vamos’

Entre otras noticias de la capital del país, la encuesta 'Bogotá cómo vamos' reveló recientemente que la mayoría de los consultados dijo estar de acuerdo con la justicia por mano propia en hechos delincuenciales. El 53,9% lo ve como una solución. Por otra parte, el 37% afirmó sentirse inseguro en la capital colombiana.

Sobre este preocupante panorama, Claudia López reconoció que “en el 2022 la percepción de inseguridad de los bogotanos es la misma que tenían en el 2019. Es decir, no hemos mejorado nada”.

Para la alcaldesa de Bogotá, hay dos problemas estructurales relacionados con la falta de pie de fuerza y la impunidad.

“Yo he propuesto que Bogotá tenga una policía propia, creo de verdad que lo necesitamos. Creo que las cuatro capitales del país más grandes podemos dar ese paso y deberíamos darlo. Bogotá ha invertido 600 mil millones de sus impuestos en la Policía Nacional, cuyo comandante en jefe es el presidente de la República, y la respuesta fue que nos tumbaron: pagamos por la formación de 1.500 profesionales de la Policía y hoy Bogotá, les quiero decir, no tiene 1.500 policías más, tiene 300 menos de los que tenía en el 2022”, subrayó.

Y para combatir la impunidad insiste en la creación de otra cárcel distrital.

“He ofrecido 45 mil millones de pesos de los bogotanos para hacer otra cárcel distrital que funcione, no he logrado en tres años y medio que cinco ministros de Justicia me entreguen un lote de La Picota que es de su propiedad para hacer la cárcel. Entonces, así es muy difícil porque ni hacen ni dejan hacer, ni los ministros del gobierno Duque ni el ministro del gobierno Petro”, añadió.

Para la alcaldesa de Bogotá, este tema de percepción de inseguridad y de la seguridad en sí misma no se va a resolver si no se atienden esos dos términos, la impunidad y también la falta de policías, y que debe ser un asunto que analice también el gobierno del presidente Gustavo Petro.