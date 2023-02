Presunto abuso sexual en hotel de Bogotá: ¿en qué va la investigación?

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de la denuncia de una mujer que sostiene que fue abusada, golpeada y robada en un hotel de Bogotá, ubicado en la localidad de Usaquén, norte de la capital colombiana.

“Ya la víctima rindió la ampliación de la denuncia donde narra con mayor profundidad lo que le ocurrió en las instalaciones de un hotel, ubicado en la localidad de Usaquén. Asimismo, vamos a estar reunidos con la Fiscalía y los investigadores para obtener la totalidad de los videos de cámaras de vigilancia y poder determinar con claridad qué fue lo que pasó allí”, aseguró a Noticias Caracol John fajardo, representante de víctimas.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, descarta que los agresores fueran empleados, por el contrario, se trataría de huéspedes.

“Según lo que narra la víctima deben ser huéspedes del hotel, no son empleados, sino que eran huéspedes que estaban allí alojados en las instalaciones de este hotel”, manifestó el abogado.

La investigación por este caso busca establecer si hubo fallas en los protocolos de seguridad del hotel.

“Al parecer, sí existieron fallas en los protocolos de seguridad, precisamente para establecer eso se está realizando este trabajo de investigación por parte de la Fiscalía y de nuestro equipo de investigadores, para determinar con exactitud cuáles fueron estas fallas en los protocolos de seguridad”, indicó Fajardo.

Testimonio de la víctima

La denunciante relató a Noticias Caracol que todo ocurrió en el baño, luego de que ella entrara a la habitación.

“Yo llegué al hotel, me anuncié normal, como cuando uno va a seguir a una habitación, pero a mí nunca me pidieron documento. No lo vi relevante, subí de una a la habitación, igual sabía que estaba en un hotel reconocido, que nada me iba a pasar”, manifestó.

Los señalados abusadores, según la víctima, “entraron con mi celular, mi bolso, me pedían la clave del celular, que les diera la clave del Nequi, de todas las aplicaciones”.

Agregó que “los dos hombres amenazaban con que me iban a matar si no les colaboraba, yo llevaba una camioneta y también se la iban a llevar”.

“Se llevaron mis joyas, mi celular, todo el tiempo me presionaban para que les diera información de mis datos”, aunque finalmente no se llevaron el vehículo, a pesar de que tenían las llaves.