Presunto violador en serie de Bogotá se había quedado con el celular de una de sus víctimas

Jhon Anderson Cundumí, de 19 años, es señalado de haber abusado de por lo menos seis mujeres, entre ellas una de 73. Fue enviado a prisión.

“Me tomó por el cuello, me dijo que no me hiciera matar y que cruzara el separador de la 60. Allí, entre los árboles, me accede sexualmente”, relató una joven y cuyo celular fue clave para localizar al joven que delinquía en el occidente de Bogotá.

Publicidad

La Policía Judicial recopiló este testimonio y el de otras cinco mujeres que permitieron establecer la identidad del presunto agresor, información que fue cotejada con videos de cámaras de seguridad del sector de Modelo Norte.

En audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, que no aceptó.

La juez 40 de control de garantías lo envió a la cárcel mientras se adelanta el proceso en su contra.