Prima navideña: ojo a estos consejos de seguridad porque los ladrones andan al acecho

Este 15 de diciembre consignan la prima navideña a millones de colombianos y es importante cuidar la platica. Las autoridades hicieron varias recomendaciones para no caer en manos de la delincuencia.

Videos de la Policía revelan las prácticas de robo más comunes por esta época al momento que las personas van a retirar dinero. Y es que, mientras los trabajadores que reciben la prima navideña la destinan a diferentes usos, los comerciantes implementan todo tipo de estrategias para que los clientes compren seguros sin ser víctimas de los criminales.

Publicidad

“Que vengan totalmente seguros, nosotros somos un centro comercial totalmente robusto con cámaras de seguridad, sistema de seguridad privada, operadores logísticos y en alianza con la Policía Nacional tenemos un dispositivo totalmente seguro para todas las personas que vengan a comprar”, indica Wilson Vergara, gerente de El Gran San, en Bogotá.

Sin embargo, así como muchos anhelan su prima navideña, los amigos de lo ajeno también están al acecho para robársela.

“Cuando lleguen a los cajeros, asegúrense muy bien de que no haya personas cerca que estén observando el número de la clave, verifiquen el cajero que no tenga plaquetas que permiten que el dinero se quede allí y no salga o que la tarjeta quede bloqueada”, pide el mayor Miller Rojas, comandante de Policía de Teusaquillo.

Más de mil policías refuerzan la seguridad en Bogotá en el Plan Navidad, para que los bogotanos compren seguro y no violen el undécimo mandamiento: no dar papaya.